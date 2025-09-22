Direktori Syarikat
Reddit
  • Gaji
  • Penyelidik UX

  • Semua Gaji Penyelidik UX

Reddit Penyelidik UX Gaji

Pakej pampasan Penyelidik UX median in United States di Reddit berjumlah $260K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Reddit.

Pakej Median
company icon
Reddit
UX Researcher
Austin, TX
Jumlah setahun
$260K
Tahap
IC4
Asas
$210K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Reddit?
Logo Reddit

$20K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

100%

THN 1

Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (100.00% tahunan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penyelidik UX di Reddit in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $481,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Reddit untuk peranan Penyelidik UX in United States ialah $260,000.

Sumber Lain