Direktori Syarikat
Reddit
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Reddit Gaji

Gaji Reddit berkisar dari $125,899 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $874,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Reddit. Dikemas kini terakhir: 8/29/2025

Logo Reddit

$20K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Saintis Data
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Pereka Produk
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

Pereka UX

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $515K
Jualan
IC3 $176K
IC4 $175K
Pengurus Sains Data
Median $450K
Penyelidik UX
Median $260K
Penganalisis Kewangan
Median $140K
Pengurus Projek
Median $145K
Perekrut
Median $145K
Akauntan
Median $154K

Akauntan Teknikal

Penganalisis Data
$250K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$210K
Pengurus Program
$201K
Penganalisis Keselamatan Siber
$222K
Arkitek Penyelesaian
$147K

Arkitek Data

Pengurus Program Teknikal
$176K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

100%

THN 1

Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (100.00% tahunan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

The highest paying role reported at Reddit is Jurutera Perisian at the IC6 level with a yearly total compensation of $874,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit is $235,959.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Reddit

Syarikat Berkaitan

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain