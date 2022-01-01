Reddit Gaji

Gaji Reddit berkisar dari $125,899 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $874,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Reddit . Dikemas kini terakhir: 8/29/2025