Reddit Gaji

Gaji Reddit berkisar dari $125,899 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $874,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Reddit. Dikemas kini terakhir: 8/29/2025
100%
THN 1
Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:
100% diperoleh dalam 1st-THN (100.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
