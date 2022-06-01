Direktori Syarikat
R1 RCM
R1 RCM Gaji

Gaji R1 RCM berkisar dari $18,258 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Operasi Perniagaan di peringkat rendah hingga $265,665 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas R1 RCM. Dikemas kini terakhir: 11/29/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Jurutera Perisian
Median $154K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Operasi Perniagaan
$18.3K
Penganalisis Perniagaan
$99.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Saintis Data
$131K
Penganalisis Kewangan
$179K
Pereka Produk
$134K
Pengurus Produk
$35.3K
Pengurus Projek
$135K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$266K
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di R1 RCM ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $265,665. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di R1 RCM ialah $134,325.

Sumber Lain

