Centene Gaji

Gaji Centene berkisar dari $42,785 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $193,463 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Centene. Dikemas kini terakhir: 9/10/2025

$160K

Jurutera Perisian
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Penganalisis Perniagaan
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Aktuari
Median $110K

Saintis Data
Median $99.1K
Penganalisis Data
Median $79K
Pengurus Projek
Median $81K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $116K
Pengurus Program Teknikal
Median $130K
Pereka Produk
Median $140K
Pengurus Produk
Median $120K
Akauntan
$78.4K
Pembantu Pentadbiran
$42.8K
Pembangunan Perniagaan
$97.3K
Pengurus Sains Data
$193K
Penganalisis Kewangan
$66.3K
Sumber Manusia
$158K
Pemasaran
$191K
Pengurus Program
$147K
Perekrut
$151K
Penganalisis Keselamatan Siber
$118K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $180K
Arkitek Penyelesaian
$145K

Arkitek Data

Penyelidik UX
$98K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Centene ialah Pengurus Sains Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $193,463. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Centene ialah $117,203.

