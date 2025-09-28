Direktori Syarikat
Qualtrics
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Projek

  • Semua Gaji Pengurus Projek

Qualtrics Pengurus Projek Gaji

Pampasan Pengurus Projek in Ireland di Qualtrics berjumlah €77K seyear untuk L3. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Qualtrics. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

€69.3K - €83.9K
Ireland
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Lihat 2 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

€142K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan €26.6K+ (kadang kala €266K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualtrics, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Projek tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Projek di Qualtrics in Ireland berada pada jumlah pampasan tahunan €89,265. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Qualtrics untuk peranan Pengurus Projek in Ireland ialah €63,870.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Qualtrics

Syarikat Berkaitan

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain