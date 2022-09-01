Direktori Syarikat
Precision Castparts
Precision Castparts Gaji

Gaji Precision Castparts berkisar dari $72,471 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $196,980 untuk Saintis Data di peringkat tinggi.

$160K

Jurutera Mekanikal
Median $103K
Akauntan
$72.5K
Saintis Data
$197K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Precision Castparts ialah Saintis Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $196,980. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Precision Castparts ialah $103,000.

