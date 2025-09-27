Direktori Syarikat
Playrix
Playrix Penganalisis Kewangan Gaji

Pakej pampasan Penganalisis Kewangan median in Ireland di Playrix berjumlah €80.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Playrix. Kemaskini terakhir: 9/27/2025

Pakej Median
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
Jumlah setahun
€80.5K
Tahap
-
Asas
€80.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
7 Tahun
Tahun pengalaman
12 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Playrix?

€160K

Penyerahan Gaji Terkini
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Kewangan di Playrix in Ireland berada pada jumlah pampasan tahunan €83,341. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Playrix untuk peranan Penganalisis Kewangan in Ireland ialah €80,451.

