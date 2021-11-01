Direktori Syarikat
Playrix Gaji

Gaji Playrix berkisar dari $41,790 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $102,977 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Playrix. Dikemas kini terakhir: 9/13/2025

Jurutera Perisian
Median $59.2K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Perisian Permainan Video

Penganalisis Perniagaan
$79.6K
Penganalisis Data
$95.9K

Saintis Data
$90.5K
Penganalisis Kewangan
Median $80.5K
Sumber Manusia
$61.5K
Pereka Produk
$41.8K
Pengurus Produk
$43.4K
Perekrut
$45.5K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$103K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Playrix ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $102,977. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Playrix ialah $70,546.

