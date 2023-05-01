Direktori Syarikat
Paytronix Systems
Paytronix Systems Gaji

Gaji Paytronix Systems berkisar dari $55,275 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $213,060 untuk Pengurus Rakan Kongsi di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Paytronix Systems. Dikemas kini terakhir: 10/24/2025

Jurutera Perisian
Median $114K
Pengurus Rakan Kongsi
$213K
Jualan
$55.3K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Paytronix Systems ialah Pengurus Rakan Kongsi at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $213,060. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Paytronix Systems ialah $114,000.

