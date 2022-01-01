Direktori Syarikat
Nelnet Gaji

Gaji Nelnet berkisar dari $60,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Ahli Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $146,000 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Nelnet. Dikemas kini terakhir: 11/27/2025

Jurutera Perisian
Median $103K

Jurutera Perisian Full-Stack

Arkitek Penyelesaian
Median $146K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $83.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ahli Teknologi Maklumat (TM)
Median $60K
Pereka Produk
$90.7K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$119K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Nelnet ialah Arkitek Penyelesaian dengan jumlah pampasan tahunan $146,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Nelnet ialah $96,576.

