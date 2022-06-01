Direktori Syarikat
OneMain Financial
OneMain Financial Gaji

Gaji OneMain Financial berkisar dari $80,400 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $211,050 untuk Penganalisis Kewangan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas OneMain Financial. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Pengurus Produk
Median $127K
Saintis Data
Median $150K
Jurutera Perisian
Median $86.8K

Penganalisis Perniagaan
$80.4K
Pembangunan Korporat
$101K
Penganalisis Data
$85.4K
Penganalisis Kewangan
$211K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di OneMain Financial ialah Penganalisis Kewangan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $211,050. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di OneMain Financial ialah $100,500.

