Momentive.ai Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Canada di Momentive.ai berkisar dari CA$427K seyear untuk P3 hingga CA$609K seyear untuk P5. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$425K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Momentive.ai. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$427K
CA$278K
CA$93.3K
CA$55.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lihat 3 Lebih Tahap
Tambah Komp

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Eksport Data

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Momentive.ai, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Momentive.ai in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$609,003. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Momentive.ai untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Canada ialah CA$310,860.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Momentive.ai

Sumber Lain