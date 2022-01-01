Direktori Syarikat
Clear Street
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Clear Street Gaji

Julat gaji Clear Street adalah dari $112,435 dalam pampasan total tahunan untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung bawah hingga $323,339 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Clear Street. Terakhir dikemas kini: 8/20/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Jurutera Perisian Backend

Penganalisis Kewangan
$284K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di Clear Street, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (25.00% tahunan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan nasihat kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Clear Street ialah Jurutera Perisian at the L5 level dengan pampasan total tahunan sebanyak $323,339. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Clear Street ialah $231,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Clear Street

Syarikat Berkaitan

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Momentive.ai
  • Palmetto
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain