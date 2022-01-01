Clear Street Gaji

Julat gaji Clear Street adalah dari $112,435 dalam pampasan total tahunan untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung bawah hingga $323,339 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Clear Street . Terakhir dikemas kini: 8/20/2025