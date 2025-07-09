Direktori Syarikat
Minsait
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Minsait Gaji

Gaji Minsait berkisar dari $23,619 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat rendah hingga $48,536 untuk Perunding Pengurusan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Minsait. Dikemas kini terakhir: 9/16/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $40.2K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Penganalisis Perniagaan
Median $31.4K
Penganalisis Data
Median $26.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Saintis Data
$38.3K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$46.4K
Perunding Pengurusan
$48.5K
Pengurus Program Teknikal
$23.6K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Minsait ialah Perunding Pengurusan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $48,536. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Minsait ialah $38,258.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Minsait

Syarikat Berkaitan

  • Airbnb
  • PayPal
  • Netflix
  • Snap
  • Spotify
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain