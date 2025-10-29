Direktori Syarikat
McKinsey
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Kapitalis Teroka

  • Semua Gaji Kapitalis Teroka

McKinsey Kapitalis Teroka Gaji

Pakej pampasan Kapitalis Teroka median in United States di McKinsey berjumlah $218K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan McKinsey. Kemaskini terakhir: 10/29/2025

Pakej Median
company icon
McKinsey
Associate
Los Angeles, CA
Jumlah setahun
$218K
Tahap
-
Asas
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$18K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di McKinsey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Kapitalis Teroka tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Bersekutu

Penganalisis

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Kapitalis Teroka di McKinsey in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $240,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di McKinsey untuk peranan Kapitalis Teroka in United States ialah $220,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk McKinsey

Syarikat Berkaitan

  • BCG
  • Chatham Financial
  • Accela
  • Axoni
  • Balyasny Asset Management L.P.
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain