Balyasny Asset Management L.P.
Balyasny Asset Management L.P. Gaji

Julat gaji Balyasny Asset Management L.P. adalah dari $181,570 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $1,281,375 untuk Jurubank Pelaburan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Balyasny Asset Management L.P.. Terakhir dikemas kini: 8/25/2025

$160K

Jurutera Perisian
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pembangun Kuantitatif

Penganalisis Kewangan
Median $235K
Penganalisis Data
$251K

Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$293K
Jurubank Pelaburan
$1.28M
Pengurus Produk
$371K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$492K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Balyasny Asset Management L.P. ialah Jurubank Pelaburan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $1,281,375. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Balyasny Asset Management L.P. ialah $292,530.

