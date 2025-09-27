Direktori Syarikat
ManTech
ManTech Pengurus Program Teknikal Gaji

Pakej pampasan Pengurus Program Teknikal median in United States di ManTech berjumlah $144K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ManTech. Kemaskini terakhir: 9/27/2025

Pakej Median
company icon
ManTech
Technical Project Manager
Washington, DC
Jumlah setahun
$144K
Tahap
Project Manager III
Asas
$144K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
7 Tahun
Tahun pengalaman
15 Tahun
Apakah tahap kerjaya di ManTech?

$160K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Program Teknikal di ManTech in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $165,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ManTech untuk peranan Pengurus Program Teknikal in United States ialah $144,000.

