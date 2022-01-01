Direktori Syarikat
ManTech
ManTech Gaji

Gaji ManTech berkisar dari $61,690 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $216,240 untuk Pengurus Program di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ManTech. Dikemas kini terakhir: 9/15/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $120K

Jurutera Perisian Full-Stack

Penganalisis Perniagaan
Median $125K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $130K

Arkitek Penyelesaian
Median $143K
Saintis Data
Median $148K
Pengurus Program Teknikal
Median $144K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$181K
Pereka Produk
$79.6K
Pengurus Program
$216K
Pengurus Projek
$196K
Perekrut
$61.7K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$145K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ManTech ialah Pengurus Program at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $216,240. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ManTech ialah $143,400.

