Mailchimp Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in United States di Mailchimp berjumlah $253K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mailchimp. Kemaskini terakhir: 9/27/2025

Pakej Median
company icon
Mailchimp
Software Engineering Manager
Atlanta, GA
Jumlah setahun
$253K
Tahap
Software Engineering
Asas
$183K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$70K
Tahun di syarikat
10 Tahun
Tahun pengalaman
22 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Mailchimp?

$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Mailchimp, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Mailchimp in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $440,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mailchimp untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States ialah $225,000.

