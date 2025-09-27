Pampasan Pengurus Produk in United States di Mailchimp berkisar dari $180K seyear untuk Product Manager II hingga $206K seyear untuk Senior Product Manager. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $199K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mailchimp. Kemaskini terakhir: 9/27/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$180K
$136K
$30K
$13.5K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$206K
$190K
$0
$16.7K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Mailchimp, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)