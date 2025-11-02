Direktori Syarikat
Lumentum
Lumentum Saintis Data Gaji

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lumentum. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Lumentum, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Lumentum in Taiwan berada pada jumlah pampasan tahunan NT$2,468,022. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Lumentum untuk peranan Saintis Data in Taiwan ialah NT$1,694,151.

