Intapp Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United Kingdom di Intapp berkisar dari £78.8K hingga £112K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Intapp. Kemaskini terakhir: 9/25/2025

Purata Jumlah Pampasan

£89.5K - £106K
United Kingdom
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
£78.8K£89.5K£106K£112K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

£121K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Intapp, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Pengurus Kejuruteraan Perisian at Intapp in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £111,883. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intapp for the Pengurus Kejuruteraan Perisian role in United Kingdom is £78,805.

