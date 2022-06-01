Direktori Syarikat
Intapp
Intapp Gaji

Julat gaji Intapp adalah dari $72,507 dalam pampasan total tahunan untuk Akauntan di hujung bawah hingga $233,825 untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Intapp. Terakhir dikemas kini: 8/10/2025

$160K

Pereka Produk
Median $108K
Pengurus Produk
Median $144K
Akauntan
$72.5K

Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$234K
Pemasaran
$102K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$95.5K
Pengurus Projek
$164K
Jualan
$120K
Jurutera Perisian
$119K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$129K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Di Intapp, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Intapp ialah Ahli Teknologi Maklumat (IT) at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $233,825. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Intapp ialah $119,799.

