GoPro Gaji

Gaji GoPro berkisar dari $72,563 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $291,450 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas GoPro. Dikemas kini terakhir: 11/22/2025

Jurutera Perisian
Median $72.6K
Pembangunan Perniagaan
$291K
Saintis Data
$139K

Jurutera Perkakasan
$97.8K
Jurutera Mekanikal
$187K
Pereka Produk
$189K
Pengurus Produk
$114K
Pengurus Projek
$111K
Pengurus Program Teknikal
$230K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di GoPro, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di GoPro ialah Pembangunan Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $291,450. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di GoPro ialah $139,300.

Sumber Lain

