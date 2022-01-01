Direktori Syarikat
Root Insurance
Root Insurance Gaji

Gaji Root Insurance berkisar dari $76,500 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $270,970 untuk Sumber Manusia di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Root Insurance. Dikemas kini terakhir: 9/18/2025

$160K

Saintis Data
Median $120K
Pengurus Produk
Median $145K
Jurutera Perisian
Median $161K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $230K
Penganalisis Data
$76.5K
Pereka Grafik
$95.2K
Sumber Manusia
$271K
Pemasaran
$159K
Jurutera Mekanikal
$86.7K
Pereka Produk
$133K
Perekrut
$86.7K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Root Insurance, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Root Insurance ialah Sumber Manusia at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $270,970. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Root Insurance ialah $133,280.

