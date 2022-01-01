Direktori Syarikat
Gilead Sciences Gaji

Gaji Gilead Sciences berkisar dari $89,550 dalam jumlah pampasan setahun untuk Kapitalis Ventura di peringkat rendah hingga $349,238 untuk Pembangunan Korporat di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Gilead Sciences. Dikemas kini terakhir: 9/1/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $140K
Saintis Data
Median $223K
Penganalisis Kewangan
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Pengurus Program
Median $212K
Pengurus Projek
Median $178K
Penganalisis Perniagaan
Median $263K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $220K
Pengurus Produk
Median $170K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $295K
Jurutera Bioperubatan
$151K
Pembangunan Korporat
$349K
Pengurus Sains Data
$208K
Undang-undang
$291K
Perunding Pengurusan
$156K
Operasi Pemasaran
$141K
Pereka Produk
$203K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$182K
Penganalisis Keselamatan Siber
$182K
Arkitek Penyelesaian
$254K

Pengurus Program Teknikal
$244K
Kapitalis Ventura
$89.6K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Gilead Sciences, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Gilead Sciences

Sumber Lain