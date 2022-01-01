Direktori Syarikat
Regeneron
Regeneron Gaji

Gaji Regeneron berkisar dari $75,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Bioperubatan di peringkat rendah hingga $238,085 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Regeneron. Dikemas kini terakhir: 10/24/2025

Saintis Data
Median $210K
Jurutera Bioperubatan
Median $75K
Jurutera Perisian
Median $105K

Jurutera Kawalan
$89.6K
Penganalisis Data
$109K
Pengurus Sains Data
$199K
Jurutera Elektrik
$117K
Pengasas
$96.5K
Jurutera Mekanikal
$111K
Pengurus Produk
$199K
Pengurus Program
$181K
Arkitek Penyelesaian
$238K
Kapitalis Ventura
$184K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Regeneron ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $238,085. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Regeneron ialah $117,316.

