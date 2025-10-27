Pampasan Jurutera Perisian in United States di Genesys berkisar dari $92.4K seyear untuk L1 hingga $181K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $140K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Genesys. Kemaskini terakhir: 10/27/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
