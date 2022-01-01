Ultimate Software Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Ultimate Software berkisar dari $70,745 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $189,945 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Ultimate Software. Dikemas kini terakhir: 9/21/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $110K
Penganalisis Perniagaan
$99.5K
Saintis Data
$190K

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$70.7K
Pereka Produk
$76.9K
Pengurus Produk
$184K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ultimate Software ialah Saintis Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $189,945. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ultimate Software ialah $104,875.

