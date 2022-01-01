Ultimate Software Gaji

Gaji Ultimate Software berkisar dari $70,745 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $189,945 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Ultimate Software . Dikemas kini terakhir: 9/21/2025