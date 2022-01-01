Direktori Syarikat
Garmin
Garmin Gaji

Julat gaji Garmin adalah dari $3,575 dalam pampasan total tahunan untuk Sumber Manusia di hujung bawah hingga $258,700 untuk Saintis Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Garmin. Terakhir dikemas kini: 8/12/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Rangkaian

Jurutera Sistem

Jurutera Perkakasan
Median $113K

Jurutera Perkakasan Terbenam

Jurutera Mekanikal
Median $55.6K

Pereka Produk
Median $86K
Pengurus Projek
Median $110K
Penganalisis Perniagaan
Median $91K
Pembangunan Perniagaan
$65.7K
Ketua Kakitangan
$201K
Perkhidmatan Pelanggan
$91.3K
Pengurus Sains Data
$166K
Saintis Data
$259K
Jurutera Elektrik
$64.8K
Penganalisis Kewangan
$56.7K
Sumber Manusia
$3.6K
Pereka Perindustrian
$71.6K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$69.1K
Pengurus Produk
$96.5K
Penganalisis Keselamatan Siber
$75.4K
Pengurus Program Teknikal
$127K
Penulis Teknikal
$56.7K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Garmin is Saintis Data at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Garmin is $91,000.

