Garmin Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in United States di Garmin berjumlah $182K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Garmin. Kemaskini terakhir: 12/5/2025

Pakej Median
company icon
Garmin
Software Engineering Manager
Chandler, AZ
Jumlah setahun
$182K
Tahap
-
Asas
$148K
Stock (/yr)
$16.6K
Bonus
$17.6K
Tahun di syarikat
11 Tahun
Tahun pengalaman
15 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Garmin?
Penyerahan Gaji Terkini
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Garmin in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $232,600. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Garmin untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States ialah $169,700.

Sumber Lain

