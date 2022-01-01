GameStop Gaji

Gaji GameStop berkisar dari $35,183 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $165,825 untuk Penganalisis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas GameStop. Dikemas kini terakhir: 8/27/2025
What do Product Managers even do?
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.
5%
THN 1
15%
THN 2
40%
THN 3
40%
THN 4
Di GameStop, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
5% diperoleh dalam 1st-THN (5.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 2nd-THN (15.00% tahunan)
40% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% separuh tahunan)
40% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% separuh tahunan)
Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.