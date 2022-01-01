Direktori Syarikat
GameStop
GameStop Gaji

Gaji GameStop berkisar dari $35,183 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $165,825 untuk Penganalisis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas GameStop. Dikemas kini terakhir: 8/27/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $135K
Penganalisis Perniagaan
$149K
Penganalisis Data
$166K

Saintis Data
$161K
Operasi Pemasaran
$48.5K
Jurutera Mekanikal
$119K
Pengurus Produk
$133K
Pengurus Program
$154K
Jualan
$35.2K
Jadual Vesting

5%

THN 1

15%

THN 2

40%

THN 3

40%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di GameStop, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 5% diperoleh dalam 1st-THN (5.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 40% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% separuh tahunan)

  • 40% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% separuh tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di GameStop ialah Penganalisis Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $165,825. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di GameStop ialah $135,000.

Sumber Lain