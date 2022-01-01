Direktori Syarikat
Grubhub Gaji

Julat gaji Grubhub adalah dari $19,632 dalam pampasan total tahunan untuk Pereka Produk di hujung bawah hingga $320,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Grubhub. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Kebolehpercayaan Tapak

Pengurus Produk
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $320K

Saintis Data
Median $150K
Penganalisis Perniagaan
Median $95K
Penganalisis Data
Median $140K
Pengurus Sains Data
Median $185K
Akauntan
$126K
Operasi Perniagaan
$296K
Pengurus Operasi Perniagaan
$125K
Penganalisis Kewangan
$87.6K
Sumber Manusia
$74.6K
Pemasaran
$51K
Operasi Pemasaran
$103K
Pengurus Rakan Kongsi
$115K
Pereka Produk
$19.6K
Pengurus Program
$160K
Pengambilan Pekerja
$101K
Jualan
$128K
Arkitek Penyelesaian
$85.6K

Arkitek Data

Pengurus Program Teknikal
$101K
Penyelidik UX
$98K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Pemberian

40%

TAHUN 1

30%

TAHUN 2

15%

TAHUN 3

15%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di Grubhub, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 40% diberikan dalam 1st-TAHUN (40.00% tahunan)

  • 30% diberikan dalam 2nd-TAHUN (7.50% suku tahunan)

  • 15% diberikan dalam 3rd-TAHUN (3.75% suku tahunan)

  • 15% diberikan dalam 4th-TAHUN (3.75% suku tahunan)

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di Grubhub, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

The highest paying role reported at Grubhub is Pengurus Kejuruteraan Perisian with a yearly total compensation of $320,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grubhub is $127,379.

Sumber Lain