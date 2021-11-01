Direktori Syarikat
Excella Gaji

Julat gaji Excella adalah dari $78,390 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $185,925 untuk Perunding Pengurusan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Excella. Terakhir dikemas kini: 8/11/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Jurutera Perisian
Median $102K
Penganalisis Perniagaan
$78.4K
Saintis Data
$158K

Perunding Pengurusan
$186K
Pereka Produk
$95.5K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$183K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Excella ialah Perunding Pengurusan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $185,925. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Excella ialah $129,893.

