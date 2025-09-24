Direktori Syarikat
Pampasan Arkitek Penyelesaian in Canada di Ericsson berkisar dari CA$143K seyear untuk JS6 hingga CA$157K seyear untuk JS7. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$158K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ericsson. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Lihat 2 Lebih Tahap
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jawatan Termasuk

Cloud Architect

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di Ericsson in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$178,252. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ericsson untuk peranan Arkitek Penyelesaian in Canada ialah CA$158,371.

Sumber Lain