Pampasan Arkitek Penyelesaian in Canada di Ericsson berkisar dari CA$143K seyear untuk JS6 hingga CA$157K seyear untuk JS7. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$158K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ericsson. Kemaskini terakhir: 9/24/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu