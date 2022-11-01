Direktori Syarikat
Draup
Draup Gaji

Julat gaji Draup adalah dari $2,289 dalam pampasan total tahunan untuk Akauntan di hujung bawah hingga $21,689 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Draup. Terakhir dikemas kini: 8/18/2025

$160K

Perunding Pengurusan
Median $9.6K
Jurutera Perisian
Median $21.7K
Akauntan
$2.3K

Penganalisis Perniagaan
$14.1K
Pembangunan Perniagaan
$3.8K
Penganalisis Data
$3.8K
Sumber Manusia
$3.1K
Pemasaran
$3.8K
Kapitalis Ventura
$8.1K

Penganalisis

Soalan Lazim

The highest paying role reported at Draup is Jurutera Perisian with a yearly total compensation of $21,689. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Draup is $3,798.

Sumber Lain