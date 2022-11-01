Draup Gaji

Julat gaji Draup adalah dari $2,289 dalam pampasan total tahunan untuk Akauntan di hujung bawah hingga $21,689 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Draup . Terakhir dikemas kini: 8/18/2025