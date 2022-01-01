DraftKings Gaji

Julat gaji DraftKings adalah dari $86,028 dalam pampasan total tahunan untuk Pengambilan Pekerja di hujung bawah hingga $302,625 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja DraftKings . Terakhir dikemas kini: 8/18/2025