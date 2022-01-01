DraftKings Gaji

Julat gaji DraftKings adalah dari $86,028 dalam pampasan total tahunan untuk Pengambilan Pekerja di hujung bawah hingga $302,625 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja DraftKings. Terakhir dikemas kini: 8/18/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.
25%
TAHUN 1
25%
TAHUN 2
25%
TAHUN 3
25%
TAHUN 4
Di DraftKings, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:
25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)
25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (6.25% suku tahunan)
25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (6.25% suku tahunan)
25% diberikan dalam 4th-TAHUN (6.25% suku tahunan)
Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan nasihat kerjaya, dan banyak lagi.