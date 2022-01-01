Direktori Syarikat
DraftKings
DraftKings Gaji

Julat gaji DraftKings adalah dari $86,028 dalam pampasan total tahunan untuk Pengambilan Pekerja di hujung bawah hingga $302,625 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja DraftKings. Terakhir dikemas kini: 8/18/2025

$160K

Jurutera Perisian
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Jurutera Kebolehpercayaan Tapak

Pengurus Kejuruteraan Perisian
L7 $249K
L6 $303K
Pengurus Produk
L8 $205K
L7 $193K

Penganalisis Perniagaan
Median $112K
Saintis Data
Median $175K
Penganalisis Data
Median $90K
Pereka Produk
Median $148K
Pengurus Sains Data
$265K
Penganalisis Kewangan
$159K
Pemasaran
$124K
Pengurus Program
$92.5K
Pengambilan Pekerja
$86K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di DraftKings, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

The highest paying role reported at DraftKings is Pengurus Kejuruteraan Perisian at the L6 level with a yearly total compensation of $302,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DraftKings is $175,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk DraftKings

