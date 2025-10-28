Direktori Syarikat
Continental
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Saintis Data

  • Semua Gaji Saintis Data

Continental Saintis Data Gaji

Pakej pampasan Saintis Data median in India di Continental berjumlah ₹2.8M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Continental. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Pakej Median
company icon
Continental
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹2.8M
Tahap
L2
Asas
₹2.8M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Continental?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Saintis Data tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Continental in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹2,852,770. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Continental untuk peranan Saintis Data in India ialah ₹1,802,692.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Continental

Syarikat Berkaitan

  • KPIT
  • Siemens
  • Daimler
  • Mentor Graphics
  • Henkel
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain