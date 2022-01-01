Direktori Syarikat
Henkel
Henkel Gaji

Gaji Henkel berkisar dari $14,250 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $129,350 untuk Jurutera Mekanikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Henkel. Dikemas kini terakhir: 9/14/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $107K
Penganalisis Perniagaan
$62.7K
Jurutera Kimia
$93K

Penganalisis Data
$119K
Saintis Data
$48.4K
Penganalisis Kewangan
$70.5K
Jurubank Pelaburan
$77.4K
Jurutera Bahan
$74.6K
Jurutera Mekanikal
$129K
Pereka Produk
$94.1K
Pengurus Produk
$70.2K
Pengurus Projek
$102K
Jualan
$14.2K
Kapitalis Ventura
$68.5K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Henkel is Jurutera Mekanikal at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $129,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Henkel is $76,005.

