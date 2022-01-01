Henkel Gaji

Gaji Henkel berkisar dari $14,250 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $129,350 untuk Jurutera Mekanikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Henkel . Dikemas kini terakhir: 9/14/2025