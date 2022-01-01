Direktori Syarikat
ConocoPhillips
ConocoPhillips Gaji

Gaji ConocoPhillips berkisar dari $80,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $402,000 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ConocoPhillips. Dikemas kini terakhir: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
Jurutera Perisian
Median $80K
Akauntan
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Penganalisis Perniagaan
$88.8K
Pembangunan Perniagaan
$402K
Jurutera Kimia
$121K
Saintis Data
$287K
Penganalisis Kewangan
$174K
Jurutera Geologi
$275K
Jurutera Mekanikal
$279K
Pengurus Produk
$127K
Pengurus Program Teknikal
$212K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ConocoPhillips ialah Pembangunan Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $402,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ConocoPhillips ialah $150,499.

Sumber Lain