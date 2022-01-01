Direktori Syarikat
General Motors Gaji

Gaji General Motors berkisar dari $44,446 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perunding Pengurusan di peringkat rendah hingga $277,400 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas General Motors. Dikemas kini terakhir: 9/13/2025

Jurutera Perisian
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Jurutera Perisian Mudah Alih

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Sistem

Saintis Penyelidikan

Saintis Data
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Jurutera Perkakasan
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Jurutera Perkakasan Terbenam

Jurutera Mekanikal
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Jurutera Pembuatan

Jurutera CAE

Pengurus Produk
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Pereka Produk
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

Pereka UX

Arkitek Penyelesaian
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Arkitek Data

Arkitek Awan

Arkitek Keselamatan Awan

Penganalisis Perniagaan
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Pengurus Program Teknikal
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Pengurus Projek
L6 $114K
L7 $143K
Pengurus Program
L6 $128K
L7 $160K
Penganalisis Kewangan
L5 $98.9K
L6 $110K
Jurutera Kawalan
L5 $94K
L6 $115K
Pemasaran
Median $120K
Perekrut
Median $200K
Pembangunan Perniagaan
Median $148K
Penganalisis Data
Median $123K
Akauntan
Median $100K

Akauntan Teknikal

Penganalisis Keselamatan Siber
Median $100K
Pengurus Sains Data
Median $200K
Pereka Grafik
Median $135K
Sumber Manusia
Median $102K
Jualan
Median $100K
Pembantu Pentadbiran
$60.5K
Pengurus Operasi Perniagaan
$225K
Pembangunan Korporat
$86.2K
Khidmat Pelanggan
$135K
Jurutera Elektrik
$137K
Undang-undang
$116K
Perunding Pengurusan
$44.4K
Operasi Pemasaran
$89.6K
Jurutera Bahan
$213K
Jurutera Optik
$198K
Penyelidik UX
$149K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di General Motors, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di General Motors ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the L9 level dengan jumlah pampasan tahunan $277,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di General Motors ialah $130,446.

