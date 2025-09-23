Pampasan Jurutera Perisian in United States di Citadel berkisar dari $405K seyear untuk L1 hingga $608K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $525K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Citadel. Kemaskini terakhir: 9/23/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
