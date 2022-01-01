Direktori Syarikat
Ramp
Ramp Gaji

Gaji Ramp berkisar dari $76,380 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $595,400 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Ramp. Dikemas kini terakhir: 10/25/2025

Jurutera Perisian
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pereka Produk
Median $189K

Pereka UX

Pereka Web

Perekrut
Median $135K

Pengurus Produk
Median $275K
Pemasaran
Median $200K

Pengurus Pemasaran Produk

Operasi Perniagaan
$149K
Penganalisis Perniagaan
$261K
Khidmat Pelanggan
$76.4K
Saintis Data
$161K
Sumber Manusia
$333K
Jualan
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$269K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ramp, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ramp ialah Jurutera Perisian at the Staff Software Engineer level dengan jumlah pampasan tahunan $595,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ramp ialah $259,416.

