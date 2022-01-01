Ramp Gaji

Gaji Ramp berkisar dari $76,380 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $595,400 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Ramp . Dikemas kini terakhir: 10/25/2025