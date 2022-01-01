Direktori Syarikat
Brex
Brex Gaji

Gaji Brex berkisar dari $27,078 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $630,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Brex. Dikemas kini terakhir: 8/28/2025

$160K

Jurutera Perisian
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Pengeluaran

Saintis Data
L4 $195K
L5 $395K
Pengurus Produk
Median $440K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
L5 $613K
L6 $630K
Jualan
Median $260K
Khidmat Pelanggan
Median $47.9K
Pembangunan Perniagaan
Median $200K
Pemasaran
Median $174K
Pereka Produk
Median $290K
Pengurus Program Teknikal
Median $278K
Pengurus Operasi Perniagaan
$181K
Penganalisis Perniagaan
$81.3K
Penganalisis Kewangan
$146K
Pengurus Program
$245K
Perekrut
$27.1K
Penganalisis Keselamatan Siber
$199K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Brex, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Brex ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the L6 level dengan jumlah pampasan tahunan $630,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Brex ialah $245,250.

Sumber Lain