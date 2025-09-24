Direktori Syarikat
Bosch Global
  • Gaji
  • Pengurus Projek

  • Semua Gaji Pengurus Projek

Bosch Global Pengurus Projek Gaji

Pampasan Pengurus Projek in Germany di Bosch Global berkisar dari €115K seyear untuk EG15 hingga €104K seyear untuk EG16. Pakej pampasan yeanan median in Germany berjumlah €110K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bosch Global. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€115K
€103K
€0
€11.8K
€142K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Bosch Global?

Soalan Lazim

Kõrgeima palgaga Pengurus Projek ametikoha palgapakett ettevõttes Bosch Global in Germany on aastase kogutasuga €132,285. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Bosch Global Pengurus Projek ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €112,514.

