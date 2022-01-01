Direktori Syarikat
Celonis
Celonis Gaji

Gaji Celonis berkisar dari $42,346 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $205,800 untuk Sumber Manusia di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Celonis. Dikemas kini terakhir: 9/10/2025

$160K

Jurutera Perisian
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $150K
Jurutera Jualan
Median $170K

Penganalisis Perniagaan
Median $42.3K
Perunding Pengurusan
Median $200K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $178K
Pereka Produk
Median $94.3K
Khidmat Pelanggan
$181K
Kejayaan Pelanggan
$201K
Pengurus Sains Data
$89.5K
Saintis Data
$89.1K
Penganalisis Kewangan
$63.8K
Sumber Manusia
$206K
Pemasaran
$88.6K
Operasi Pemasaran
$90.5K
Pengurus Rakan Kongsi
$131K
Pengurus Program
$164K
Pengurus Projek
$159K
Jualan
$115K
Arkitek Penyelesaian
$94.5K

Arkitek Data

Pengurus Program Teknikal
$201K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Celonis, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Celonis ialah Sumber Manusia at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $205,800. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Celonis ialah $125,214.

Pekerjaan Pilihan

Sumber Lain