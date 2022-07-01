Direktori Syarikat
BlueHalo
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

BlueHalo Gaji

Gaji BlueHalo berkisar dari $110,129 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $246,225 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas BlueHalo. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $120K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perkakasan
Median $203K
Pereka Produk
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Pengurus Program Teknikal
$246K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BlueHalo ialah Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $246,225. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di BlueHalo ialah $161,500.

