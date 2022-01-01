Direktori Syarikat
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne Gaji

Julat gaji Aerojet Rocketdyne adalah dari $65,325 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $180,095 untuk Jurutera Perkakasan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Aerojet Rocketdyne. Terakhir dikemas kini: 8/15/2025

$160K

Jurutera Mekanikal
Median $120K
Akauntan
$109K
Jurutera Aeroangkasa
$75.4K

Penganalisis Perniagaan
$65.3K
Saintis Data
$91.5K
Jurutera Perkakasan
$180K
Pengurus Program
$104K
Pengurus Projek
$120K
Pengurus Program Teknikal
$96.9K
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Jurutera Perkakasan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan $180,095. Ini termasuk gaji asas, serta sebarang pampasan saham berpotensi dan bonus.
La compensació total anual mediana informada a Aerojet Rocketdyne és de $104,259.

