MessageBird Gaji

Gaji MessageBird berkisar dari $51,900 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $156,777 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas MessageBird. Dikemas kini terakhir: 11/27/2025

Jurutera Perisian
Median $120K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $152K
Sumber Manusia
$51.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pereka Produk
$78.6K
Pengurus Produk
$157K
Perekrut
$62.6K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di MessageBird, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di MessageBird ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $156,777. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di MessageBird ialah $99,353.

