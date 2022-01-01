MessageBird Gaji

Gaji MessageBird berkisar dari $51,900 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $156,777 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas MessageBird . Dikemas kini terakhir: 11/27/2025