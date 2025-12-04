Direktori Syarikat
Berkadia
Berkadia Penganalisis Kewangan Gaji

Pakej pampasan Penganalisis Kewangan median in India di Berkadia berjumlah ₹850K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Berkadia. Kemaskini terakhir: 12/4/2025

Pakej Median
company icon
Berkadia
Senior Analyst
Hyderabad, TS, India
Jumlah setahun
$9.7K
Tahap
2
Asas
$9.7K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Berkadia?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Kewangan di Berkadia in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹955,871. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Berkadia untuk peranan Penganalisis Kewangan in India ialah ₹849,757.

Sumber Lain

